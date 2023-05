“Ultimi giorni” | Il paradiso delle signore | arriva la notizia che spiazza i fan

(Di giovedì 4 maggio 2023)unasu Ilche hato i fan. Ecco che cosa bisogna aspettarsi nelle prossime puntate della soap opera di Rai 1. Lo spettacolo che va in onda sulla rete ammiraglia ogni pomeriggio sta continuando ad appassionare milioni di persone che seguono le vicende dei personaggi che girano attorno al grande magazzino milanese. Nelle prossime puntate ci saranno dei veri e propri colpi di scena che lasceranno un po’ tutti di stucco. Colpo di scena nelle prossime puntate de Il– Grantennistoscana.itIlè una soap tutta italiana che va in onda su Rai 1 tutti ida cinque stagioni, dato che le ...

Un sospiro di sollievo generato da ogni sold out del teatro durante la ottoudinese, e una ... tra le tante cinematografie messe in difficoltà neglianni la piccola regione (sempre meno ...Ilary Blasi: la vacanza con Bastian e i commenti su Totti Ilary Blasi sembra più felice e raggiante che mai accanto al fidanzato Bastian Muller e negli(per festeggiare il suo ...... che vanta 120 presenze in Serie A (fra cui anche Juve - Napoli di pochifa) e 72 in B. I precedenti col Palermo risalgono a diversi anni fa, prima del fallimento del club . Gli...

Arezzo Wave Music Contest ultimi giorni per iscriversi LA NAZIONE

Tante novità negli ultimi giorni per i Greens, che nelle scorse ore hanno definito un accordo per la gestione completa dell'OAKA e degli incassi dai biglietti. Queste le parole di Giannakopoulos: ...E analizzando gli scenari proposti dai centri di calcolo per la seconda decade di Maggio quanto accaduto in questi ultimi giorni potrebbe nuovamente ripetersi! Per il momento potremo godere di qualche ...