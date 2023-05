Ultime Notizie – Ucraina | Russia schiera 11 navi da guerra nel Mar Nero

(Di giovedì 4 maggio 2023) Lahato 11danel Mar, di cui 4 portamissili. Lo riporta su Facebook il comando operativo ucraino ‘Sud’, precisando che i vettori missilistici possono contare su una dotazione totale di 32 razzi da crociera ‘Calibre’. Intanto, secondo quanto scrive su Twitter l’intelligence britannica, a causa dei ripetuti attacchi di Kiev con droni ai depositi di carburante nelle regioni russe al confine con l’, Mosca sarà costretta a modificare le vie di rifornimento, facendo affidamento su depositi meno minacciati. L’intelligence si riferisce in particolare all’attacco di ieri con droni “al deposito di carburante di Volna, sul lato continentale russo dello stretto di Kerch, vicino al ponte di Crimea”. E’, questo – prosegue il ministero della Difesa di Londra ...

... ingresso gratuito su registrazione " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, recensioni e guide all'acquisto sui migliori ...... ingresso gratuito su registrazione " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, recensioni e guide all'acquisto sui migliori ...L'esercito russo ha lanciato 98 attacchi contro la regione nelle24 ore: "Nell'ultima giornata il nemico ha lanciato 98 attacchi, sparando 539 proiettili di artiglieria pesante, Grad Mlrs, ...

Guerra Ucraina-Russia, le notizie del 4 maggio | Mosca: «Gli Usa mandanti dell'attacco al Cremlino». Zelensky... Corriere della Sera

(ANSA) - MILANO, 04 MAG - Sarà inaugurata l'8 maggio a Tirana Fashion Panorama - The Italian New Wave, una mostra che vuol dare visibilità alle nuove generazioni di stilisti italiani che è un progetto ...L’ondata di maltempo che ha messo in ginocchio l’Emilia-Romagna nelle ultime ore, e che sta colpendo altri territori della Penisola, ha riportato a galla i soliti problemi riguardanti la gestione ...