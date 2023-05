Ultime Notizie – Scudetto Napoli | Osimhen | “Giorno indimenticabile”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 4 maggio 2023) “È un’emozione fantastica per me, abbiamo aspettato tanti anni per portare loale ci siamo riusciti, è unche non scorderemo mai per tutta la vita. Ora andiamo a festeggiare col pubblico nel nostro stadio”. Lo dice l’attaccante delVictordopo la conquista dello. “Non avrei saputo quantificare questa sensazione, è veramente meravigliosa -aggiunge il 24enne nigeriano a Dazn-. A inizio stagione eravamo sfavoriti, non molti credevano in noi ma grazie all’unione, a un grande allenatore, al presidente e chiunque è nel club siamo stati in grado di credere nelloe di vincerlo. Ora ci godiamo il momento”. “Quando abbiamo vinto in casa della Roma abbiamo capito di poter vincere il titolo. Sono una squadra forte e ...