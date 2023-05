Ultime Notizie – “Scriviamo nuovo patto per Italia”

(Di giovedì 4 maggio 2023) Quella del fisco è una “riforma che l’aspettava da 50 anni e che noi consideriamo fondamentale per rilanciare la crescita e creare un rapporto completamentetra lo Stato e il contribuente, un rapporto di fiducia, semplificando gli adempimenti e assicurando maggiori garanzie contro un Fisco che troppo spesso è sembrato vessatorio”. Così il premier Giorgia Meloni, in un videomessaggio indirizzato agli Stati Generali dei commercialisti in corso a Roma, e in cui invita a scrivere, insieme, “unfiscale per l’”. “Sono tanti gli obiettivi che ci prefiggiamo con questa riforma – indica il presidente del Consiglio – : ridurre il carico fiscale; premiare chi produce e lavora di più con una tassa piatta agevolata sugli incrementi di salario; sostenere chi investe e assume in ...

La famiglia di Vittorio Marianecci aveva lanciato l'allarme dopo aver perso ledel manager, partito da Miami per un viaggio di lavoro giovedì scorso. Letracce sono legate a delle ...Lo Stato maggiore, nel report della mattina pubblicato su Facebook, ha reso noto che l'esercito russo ha lanciato nelle24 ore contro l'Ucraina 68 attacchi aerei, 67 attacchi con lanciarazzi ...Si è spenta a soli 16 anni Mariantonietta Cutillo , la ragazza di Montefalcione (Avellino) morta folgorata nella vasca da bagno mentre parlava al cellulare con una sua amica. E' stata proprio la ...

Guerra Ucraina Russia, news. "Nella notte a Kiev attacco russo più intenso del 2023". LIVE Sky Tg24

Le ultime corse della Cumana sono previste dalla stazione di Montesanto alle 00.01 con arrivo a Torregaveta alle 00.42 e da Torregaveta alle ore 23:54 con arrivo a Montesanto alle ore 00.35. L’ultima ...The European Union needs to be united to meet the "momentous" global challenges facing it, President of the Republic Sergio Mattarella said on Thursday. © ANSA ...