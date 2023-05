Ultime Notizie Roma del 04-05-2023 ore 19 | 10

(Di giovedì 4 maggio 2023)dailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano o andiamo a Mosca in apertura ci sono gli Stati Uniti dietro l’attacco compiuto sul cremino con due droni inviati dall’ucraina ne è convinto il portavoce peskov mentre il Ministero degli Esteri all’indomani dell’attacco ha sottolineato che le attività terroristiche di sabotaggio delle Forze Armate ucraine in Russia stanno raggiungendo un livello senza precedenti per scappà poi commentato la missione di pace annunciata dalla Santa Sede dobbiamo che non ti dice pensa costantemente la pace a Come mettere fine a questo conflitto ma non siamo a conoscenza del compleanno di tagliato proposto dal Vaticano le portiamo se Hanno lanciato nella notte attacchi aerei su chi è fida altre città ucraine incluse autista senza provocare vittime esplosione sono stati uniti e ...

Per ciascuna delle10 settimane, il numero di decessi settimanali segnalati è stato il più basso da marzo 2020". Lo ha affermato il direttore generale dell'Oms, Tedros Ghebreyesus, aprendo la ...

Guerra Ucraina Russia, news. "Nella notte a Kiev attacco russo più intenso del 2023". LIVE Sky Tg24

(ANSA) - ROME, MAY 4 - It is only up to the parliamentary opposition to say that the government is unfit, populist 5-Star Movement (M5S) leader and ex-premier Giuseppe Conte said after French Interior ...a Berlusconi TV news outlet. "I could not accept Italy being insulted. He trash-talked our country for no reason other than internal politics, but a minister of the interior of a great country should ...