Leggi su romadailynews

(Di giovedì 4 maggio 2023)dailynews radiogiornale giovedì 4 maggio Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno ci sono gli Stati Uniti dietro l’attacco compiuto sul Cremlino con due droni inviati dal Ucraina ne è convinto il portavoce peskov mentre il Ministero degli Esteri all’indomani dell’attacco ha sottolineato che l’attività te visto che di sabotaggio delle Forze Armate ucraine in Russia stanno raggiungendo un livello senza precedenti per scappà poi commentato la missione di pace Annunziata dalla Santa Sede dobbiamo che il pontefice pensa costantemente la pace a Come mettere fine a questo conflitto ma non siamo a conoscenza del compleanno di tagliato proposto dal Vaticano le portavo se Hanno lanciato nella notte attacchi a rischio Chi è fida altre città ucraine incluse Odessa senza provocare vittime esplosione sono stati uniti e anche ad aprire la parte sua il ...