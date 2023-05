Ultime Notizie – Pasta alle stelle | quanto costa in Italia | mappa prezzi e rincari

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 4 maggio 2023) Vola il prezzo dellae il Mimit interviene. Il ministro delle Imprese Adolfo Urso ha dato infatti mandato al Garante per la Sorveglianza dei, Benedetto Mineo, di convocare la Commissione dirta rapida per analizzare la dinamica del prezzo dellache nel mese di marzo ha fatto registrare un aumento del 17,5%. La riunione è convocata il prossimo 11 maggioore 14.30 al Mimit. Ladeie deisi evince dai dati riportati dassociazioni dei consumatori. COLDIRETTI – Imedi al consumo, riporta Coldiretti, “secondo l’Osservatorio del ministero del Made in Italy variano per lada 2,3 euro al ...