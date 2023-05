Ultime Notizie – Napoli campione d’Italia | la cavalcata verso lo scudetto

(Di giovedì 4 maggio 2023) Dopo 33 anni ilha coronato il sogno di una città intera, conquistando il terzodegli azzurri, il primo dopo quelli dell’era del ‘Diez’ Diego Armando Maradona (1987 e 1990). E’ stata unaincredibile quella dei ragazzi di Spalletti che hanno messo in mostra un grande calcio che, a detta degli addetti ai lavori, dei media, della gente comune, ha fatto sognare tutti e riavvicinato tanti tifosi alla bellezza del gioco. Unica falla rispetto, a questo grande successo, la sconfitta ai quarti di finale di Champions League per mano del Milan. Gli azzurri ci riproveranno l’anno prossimo e, nella logica dell’apertura di un ciclo, chissà che non riescano a raggiungere traguardi ancor più ambiziosi. Dicevamo dellatrionfale sui campi di tutta Italia dei partenopei, ebbene sì è trattato di un ...

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulleIl Consiglio dei ministri dichiara lo stato d'emergenza per l'alluvione in Emilia Romagna. Musumeci: "Stanziati 10 milioni per gli interventi ...Gli sceneggiatori di Hollywood, infatti, nelleore hanno twittato qualche frecciatina nei confronti dell'attrice di Scream VI: " È meglio che Jenna Ortega torni da New York per il suo turno ...

Guerra Ucraina Russia, news. Kiev, abbattuto drone sopra al palazzo presidenziale. LIVE Sky Tg24

Forum Europeo Digitale Lucca Awards 2023, vota il tuo preferito!, Comunicare Digitale ha il privilegio di annunciare la cerimonia per il Forum Europeo Digitale Lucca Awards 2023. Aperti all'intera ind ...Una lunghissima attesa di ben 33 anni. Il Napoli torna a vincere lo scudetto, è il terzo della sua storia. Lo fa in una stagione particolare, un'annata che ha visto andar via i pezzi grossi con una ri ...