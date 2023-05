Ultime Notizie – Napoli campione d' Italia | De Laurentiis | Scudetto bis e poi Champions

(Di giovedì 4 maggio 2023) (Adnkronos) – “Questodobbiamo rivincerlo, rivincerlo e rivincerlo e poi la”. Lo ha detto il presidente del, Aurelio Dedopo la conquista dello: ild’e il presidente sogna il bis, come minimo. “Il progetto non si ferma mai, questo è un punto di partenza, non di arrivo, si riparte con Spalletti”, ha aggiunto il numero uno azzurro. “Grazie, grazie, grazie, voi mi avete sempre detto noi vogliamo vincere e abbiamo vinto, tutti insieme, e adesso domenica con la Fiorentina tutti qua per la grande festa, grazie ancora a tutti quanti”, ha detto rivolgendosi al popolo azzurro. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Torna il 18 maggio a Benevento la 'Giornata dell'arte e della creatività studentesca' . L'appuntamento è dalle 8.30 alle 13 al corso Garibaldi e in centro storico, e in proposito la dirigente dell'...webinfo@adnkronos.com (Web Info) Ricevi le nostreda Google News SEGUICI Ti potrebbero interessare anche:Il Napoli è in campo alla Dacia Arena ma il cuore della squadra partenopea è allo stadio Diego Armando Maradona che, per l'occasione si è colorato di azzurro, presentandosi più bello che mai: sono ...

Guerra Ucraina Russia, news. Kiev, abbattuto drone sopra al palazzo presidenziale. LIVE Sky Tg24

Mercato Milan, Rebic ai saluti: le ultime. Il croato viene valutato da Maldini tra i 10 e i 15 milioni di euro. In casa Milan tiene banco non solo la corsa Champions tra campionato (stasera la sfida a ...la stragrande maggioranza dei tifosi azzurri era pervasa da un sentimento di sconforto per gli addii di due senatori come Insigne e Koulibaly e di un giocatore importante come Fabian Ruiz. Ma i fatti ...