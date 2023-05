Ultime Notizie – Fisco | il cantiere della riforma | primi decreti entro dicembre

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 4 maggio 2023) Le norme per semplificare i procedimenti fiscali già a gennaio, ma anche la stabilizzazione del taglio delle tasse in busta paga per i dipendenti a patto che si proceda con una bonificamontagna degli sconti fiscali. Il governo lavora ale ipotizza una tabella di marcia per dare certezza di diritto ai contribuenti il prima possibile. TEMPI – L’obiettivo del governo è di licenziare la legge delega “primapausa estiva”; poi nel “lasso temporale settembre-possiamo licenziare ilegislativi”, ha spiegato il viceministro all’Economia Maurizio Leo agli Stati generali dei commercialisti, sottolineando la necessità di tirare fuori i testi unici in materia fiscale “neimesi ...