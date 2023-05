Ultime Notizie – Ascolti tv | ‘Speciale Ulisse’ su incoronazione Carlo III vince serata

Lerighe dell 'informativa, firmata dal capo centro della Dia di Firenze, Francesco Nannucci , sembrerebbero però molto certe: "Si può affermare che la conversazione ambientale del 10 aprile ...Sarà aperta fino al 30 giugno 2023 presso il Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore a Napoli, l'acclamata mostra 'Space Art Selfie Museum'. Ideato e curato da ' Mediterranea Europa ' in ...I lavoratori Wind 3 e Vodafone sono in presidio davanti alla prefettura di Napoli. La manifestazione è stata organizzata da Cgil, Cisl e Uil per protestare contro lo scorporo della rete Wind3 e contro ...

Guerra Ucraina Russia, news. "Nella notte a Kiev attacco russo più intenso del 2023". LIVE Sky Tg24

Il tweet di Lapo Elkann, che parla a titolo personale ma non può essere ignorato, sembra una bordata contro il cugino Andrea Agnelli, perché contesta le scelte e gli uomini delle ultime stagioni, ma ...La manifestazione convocata da Cgil, Cisl e Uil contro il decreto Primo maggio del governo non riesce a unire i leader della sinistra. L'ex presidente del Consiglio è impegnato nella campagna per le a ...