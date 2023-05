Ultime Notizie – Alluvione Emilia Romagna | Cdm dichiara stato d’emergenza

(Di giovedì 4 maggio 2023) Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, ha deliberato lodi emergenza nazionale, a seguito delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio, hanno colpito inil territorio delle province di Reggio-, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena. “Il governo sta operando con la massima prontezza – hato Musumeci – d’intesa con la Regione, per fronteggiare una grave situazione di pericolo per l’incolumità delle persone e l’evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni, a causa di esondazione di corsi d’acqua, smottamento di versanti, allagamenti, movimenti franosi e gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e ...

Il Consiglio dei ministri ha deliberato lo stato di emergenza per l'Emilia Romagna in seguito ai nubifragi che hanno colpito la regione. "Il governo sta operando con la massima prontezza " sottolinea ...Il difensore del Monza , coinvolto in un caso di calcioscommesse e criminalità organizzata, è stato condannato a cinque anni di reclusione dalla VI sezione penale del Tribunale di per concorso esterno ...Armando Izzo, coinvolto in un caso di calcioscommesse e criminalità organizzata, rischia una condanna di 4 anni e 10 mesi per concorso esterno in associazione camorristica e frode ...

Guerra Ucraina Russia, news. "Nella notte a Kiev attacco russo più intenso del 2023". LIVE Sky Tg24

Ci manca enormemente». Sampdoria News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 44 del 07/09/2021 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n.I tifosi napoletani sono pronti per i festeggiamenti. Ma come muoversi in città Ecco le ultime indicazioni sui mezzi di trasporto, le aree pedonali e dove vedere la partita. Secondo match ball ...