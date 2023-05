conclude la propria presa di posizione, chiarendo: "Non si tratta di alimentare alcuna contrapposizione personale. Giusto un mese fa l'Aiac aveva applaudito Mourinho, per il suo gesto ...conclude la propria presa di posizione, chiarendo: "Non si tratta di alimentare alcuna contrapposizione personale. Giusto un mese fa l'Aiac aveva applaudito Mourinho, per il suo gesto ...

Ulivieri bacchetta Mourinho ‘comportamento inaccettabile’ La Sicilia

"Gli allenatori italiani sono dalla parte degli arbitri, senza se e senza ma, anzi, senza Mou.., mi verrebbe da chiosare. Ma non c'è molto da scherzare". (ANSA) ..."Gli allenatori italiani sono dalla parte degli arbitri, senza se e senza ma, anzi, senza Mou.., mi verrebbe da chiosare. Ma non c'è molto da scherzare". Il presidente dell'Assoallenatori, Renzo Ulivi ...