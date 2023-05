Ulisse dedica una puntata speciale a Piero Angela | ecco quando andrà in onda

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 4 maggio 2023)è stato il divulgatore scientifico più amato della televisione italiana. La sua morte ha colpito tantissimo l’opinione pubblica, ma soprattutto i suoi fedeli telespettatori che non vedevano l’ora di informarsi sentendo la sua voce pacata e precisa. I settant’anni di carriera del grande conduttore verranno ripercorsi in unadi, proprio da suo figlio Alberto, l’erede anche televisivo del grande divulgatore. Appuntamento su Rai 1, giovedì 25 Maggio per unasu, che farà scendere qualche lacrimuccia ai più. @Cinguetterai pic.twitter.com/mTThX8yUpS — Cinguettavideo (@cinguettavideo) May 3, 2023