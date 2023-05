UFFICIALE – Udinese-Napoli | i convocati azzurri

Il comunicato del Napoli sull'evento per assistere a- Napoli dai maxi schermi del Maradona. I dettagli Di seguito il comunicatopubblicato dal Napoli sul proprio sito per l'evento di questa sera al Maradona. COMUNICATO- ...A dare aggiornamenti sull'evento in programma oggi è stata la società tramite una nota: "...con i maxischermi posizionati a bordo del perimetro di gioco che trasmetteranno il match- ...Lo ha annunciato la SSC Napoli sul sitodel club. Sold out al Maradona. Sono esauriti i biglietti per assistere all'evento ...a bordo del perimetro di gioco che trasmetteranno il match...

Udinese-Napoli si gioca giovedì: l'orario ufficiale della partita scudetto Fanpage.it

Udinese-Napoli, lo Stadio Maradona è andato sold out, con i biglietti andati venduti nel giro di un'ora e mezza.Prima di Udinese-Napoli ci sarà uno show al Maradona ... Il dj set di Decibel Bellini, lo speaker ufficiale, apre la serata che s’infiammerà alla lettura della formazione del Napoli. Sarà una standing ...