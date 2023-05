Ue | Mattarella | “Nei momenti di maggiore difficoltà rinnovarsi è essenziale Le ragioni del patto fondativo sono più che mai attuali”

(Di giovedì 4 maggio 2023) Stamane a Fiesole ha avuto luogo la Conferenza sullo stato dell’Unione, organizzata a dall’Istituto universitario europeo, per l’occasione il presidente della Repubblica, Sergio, ha invitato un messaggio dove si legge: “L’Unione europea, come nel Dopoguerra, sta affrontando nuovamente, oggi, emergenze globali di portata epocale, quali la pandemia da Covid-19, le conseguenze drammatiche del cambiamento climatico, i flussi migratori incontrollati, la ingiustificabile aggressione della Federazione Russa all’Ucraina e le sue devastanti conseguenze umanitarie, geo-politiche ed economiche”.: “Oggi è, più che mai, necessario continuare la costruzione europea, con coraggio” Dunque, ha proseguito il Capo dello Stato, “Prove che hanno offerto e richiedono ancora unità, solidarietà e uno sforzo congiunto nel difendere quei valori che ci ...

Sottolineando che "momenti di maggiore difficoltà rinnovarsi è essenziale e risolutivo",ha ricordato il tema della manifestazione " "Costruire l'Europa in tempi di incertezza" " ......, in un messaggio inviato alla Conferenza sullo Stato dell'Unione ('The State of the Union') organizzato dalll'istituto universitario europeo a Fiesole, in provincia di Firenze. "...Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio, in un messaggio inviato in occasione ... "momenti di maggiore difficoltà rinnovarsi è essenziale e risolutivo " aggiunge il presidente ...

Sergio Mattarella nel Reggiano per celebrare il 1° maggio: "Lavoro, motore della coesione sociale" RaiNews

Sergio Mattarella, in un messaggio inviato alla Conferenza sullo Stato dell'Unione ('The State of the Union') organizzato dalll'istituto universitario europeo a Fiesole, in provincia di Firenze. "Nei ...Oggi è, più che mai, necessario continuare la costruzione europea, con coraggio“. Mattarella: “Nei momenti di maggiore difficoltà rinnovarsi è essenziale e risolutivo. Le ragioni del patto fondativo ...