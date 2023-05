Udinese-Napoli | scintille fra tifoserie Il coro napoletano | “Non hai vinto neanche con Zico”

Leggi su sportface

(Di giovedì 4 maggio 2023) Ilpotrebbe riscrivere la sua storia alla Dacia Arena in quel di Udine. Per lo scudetto manca solo un punto che Spalletti e squadra cercheranno di guadagnarsi contro l’stasera. Nonostante gli inviti da parte della dirigenza friulana e del Questore di Udine alla calma, ci sarebbero però, al momento controllabili, fra ledie di. Gli ultras napoletani hanno creato un nuovoper schernire l’, intonando: “Caro friulano sai che ti dico tu non haquando avevi. E allora adesso cosa ti resta? Guardare noi che a casa tua faremo festa. Chiudi il balcone, ilè campione. Abbiam riempito la Dacia Arena. Col tuo ...