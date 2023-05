Udinese-Napoli oggi in tv | Serie A 2023 | orario | canale | programma | streaming | probabili formazioni

(Di giovedì 4 maggio 2023) Il pareggio di Dia quasi a fine della partita trae Salernitana ha sospeso uno scudetto azzurro ormai pregustato dall’intera città, rimandandolo alla prossima puntata. E la prossima puntata sarà, partita che si terrà giovedì 4 maggio alle ore 20.45 alla Dacia. In un primo momento si è anche parlato di possibile spostamento della partita per motivi di ordine pubblico, ma poi un incontro tra società, Lega Calcio e DAZN, ha lasciato le cose come stavano. Le scelte degli allenatori Luciano Spalletti ha solo un calciatore fuori rispetto alle normali rotazioni, Mario Rui che cederà il posto da titolare al goleador di domenica contro la Salernitana, Olivera. Per il resto solito schema, il 4-3-3, soliti uomini, a partire da Meret in porta e per finire con Lozano ancora preferito a Politano. Tutta la...

Non è certo una scocciatura aspettare qualche altra ora qui nel clima fresco del Friuli: basta un punto solo stasera contro l'Udinese. Tutto rinviato - ancora - almeno per 24 ore. Il Napoli deve conquistare lo scudetto sul campo, facendo almeno un punto contro l'Udinese giovedì, perché la Lazio ha battuto in casa il Sassuolo 2 - 0, in una partita combattuta. Niente regalo quindi

Giornata decisiva per la serie A con Udinese-Napoli, per la Liga con Siviglia-Valencia e per la Premier, con Manchester United-Brighton.E nei quarti spagnoli, i tifosi del Napoli si erano già preparati per i festeggiamenti per la vittoria di mercoledì. Ma ora dobbiamo aspettare.