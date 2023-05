Udinese-Napoli | mega rissa tra tifosi | ultras friulani provocano i tifosi azzurri – VIDEO

(Di giovedì 4 maggio 2023) Iltrionfa sul campo dell’e conquista il terzo Scudetto della storia. Ma alla Dacia Arena si consuma l’ennesima vergogna. Tantissima felicità per il terzo Scudetto della storia partenopea conquistato dalsul campo dell’, alla Dacia Arena. 25.000 persone ad assistere al trionfo azzurro con un numero addirittura maggiore alla stadio Diego Armando Maradona, attrezzato per l’occasione con otto maxi schermi che hanno permesso ai supporters partenopei di rimanere ‘vicini’ alla squadra nel loro tempio più bello. Ma non sono mancati episodi di vergogna.: ENNESIMO EPISODIO VERGOGNOSO TRAdell’hanno aggredito idel ...

'Il Napoli è campione in Serie A: ha pareggiato con l'Udinese vincendo il suo primo scudetto senza Diego Maradona'. È il titolo della versione online del quotidiano argentino 'Clarin'. Già dagli ultimi minuti di partita, i botti dei fuochi d'artificio hanno rimbombato per tutta la città. Si illumina la notte sul golfo napoletano per la festa Scudetto. Così i figli di Maradona, che gestiscono l'account Instagram ufficiale della stella argentina, hanno deciso di ringraziare gli azzurri che questa sera, pareggiando contro l'Udinese, hanno conquistato lo scudetto.

Gli azzurri conquistano il titolo con il pareggio per 1-1 sul campo dell’Udinese Udine, 4 mag. – Il Napoli pareggia 1-1 sul campo dell’Udinese e conquista lo scudetto 2022-2023, il terzo della propria ...Dalla Francia all’ Argentina passando per la Spagna, gli Stati Uniti e l’ Inghilterra, il mondo (non solo sportivo) celebra il terzo scudetto del Napoli. Sono molteplici i siti dei principali giornali ...