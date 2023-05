Udinese-Napoli | match scudetto | invasione azzurra in Friuli | numeri clamorosi

(Di giovedì 4 maggio 2023)la partita dello, alla Dacia Arena di Udine ci sarà mezzo stadio tutto colorato d’azzurro per la squadra di Spalletti. Ci saranno almeno dodicimila tifosi delpresenti alla Dacia Arena per, ma altri quattromila sono in arrivo anche senza biglietto. C’è la voglia matta di festeggiare insieme con i calciatori del, di attendere che la squadra conquisti quel punto che manca per l’aritmetica dello: la gioia dei tifosi Ieri almeno 300 sostenitori delhanno accolto il pullman della squadra partenopea. L’aereo è arrivato con un 1 ora di ritardo, ma questo non ha scoraggiato i tifosi azzurri già presenti a Udine. La Dacia Arena ...

Ancora niente festa scudetto per il, cui però stasera basta il pari contro l': ', un punto e basta'. Il 'Corriere dello Sport' titola in questo modo sulla bagarre per la corsa al ...Avesse pareggiato o vinto il Sassuolo ilsarebbe stato campione ancora prima della partita di oggi in Friuli contro l'. Si sarebbe trattato di uno scudetto vinto in albergo. Dal sapore ...è di quelle partite dove c'è chi gioca senza un particolare obiettivo e chi non vede l'ora arriva in fondo. I friulani possono migliorare da qui a fine hanno una posizione di ...

L’Udinese, al 13° posto con 42 punti e capace di conquistare un solo successo, contro la Cremonese, negli ultimi 5 incontri ospita la capolista Napoli che, dopo il deludente pareggio interno contro la ..."Tutti al Maradona", il titolo d'apertura posizionato in prima pagina sul Mattino oggi. Al Napoli serve un solo punto contro l'Udinese.