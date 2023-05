Udinese-Napoli | Maradona sold out | cancelli aperti dalle 18

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 4 maggio 2023) Sale l’attesa per la vittoria dello scudetto dele di conseguenza per la sfida di questa sera contro l’. Agli azzurri di Spalletti basterà un pareggio per avere la matematica certezza della vittoria e far scoppiare la festa. I tifosi sono pronti sia ache a Udine per festeggiare, in tantissimi questa sera saranno alper seguire la sfida sui maxi schermi montati per l’evento. Ilha comunicato questa mattina che ilout e che i fornelli verrannoalle 18out al. Sono esauriti i biglietti per assistere all’evento speciale di questa sera con i maxischermi posizionati a bordo del perimetro di gioco che trasmetteranno il match ...