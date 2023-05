Udinese-Napoli LIVE 1-0 | inizia il secondo tempo

(Di giovedì 4 maggio 2023) Il match valido per la 33esima giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Alla Dacia Arena,si affrontano nel match valido per la 33esima giornata di Serie A.

Se l'riuscisse a vincere, le condizioni rimarrebbero le stesse. Alservirà un punto la prossima giornata contro la Fiorentina per chiudere definitivamente il discorso per il titolo, ...Sono 12mila i tifosi azzurri presenti alla Dacia Arena per vedere dal vivo la partita tra, 50mila invece quelli che hanno riempito ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 33ª giornata di Serie A 2022/23: pagelleLe pagelle dei protagonisti del match tra, valido per la 33ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: Lovric, Udogie FLOP: Anguissà, Kim VOTI: A fine ...

Pereyra recupera palla e serve Lovric che calcia da fuori: Meret è attento e respinge. 28' - Il Napoli fatica a calciare in porta, l'Udinese arriva sempre prima sulle seconde palle. 24' - OSIMHEN!Ma l'Udinese sta vincendo contro il Napoli per 1-0 (Lovric), il che al momento rinvia ulteriormente la festa scudetto dei partenopei.