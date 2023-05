Udinese-Napoli LIVE 1-0 | fine primo tempo

(Di giovedì 4 maggio 2023) Il match valido per la 33esima giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Alla Dacia Arena,si affrontano nel match valido per la 33esima giornata di Serie A.

La città è già in festa ancor prima dell'inizio della partita tra: ai partenopei basta un punto per vincere lo ...Commenta per primo Prima della sfida all', Emma Marrone aveva già festeggiato lo scudetto del. La cantante è in città per un concerto e ne ha approfittato per testimoniare il suo amore per il capoluogo partenopeo. Emma è nata ...Pierpaolo Marino, direttore dell'area tecnica dell', ha parlato con Ciro Ferrara davanti alle telecamere di DAZN del suo passato da dirigente del. Di seguito le sue parole. "Mi sento colui che ha seminato, da un'idea mia con un aiuto ...

Lo Stadio "Maradona" di Napoli è rimasto aperto con quattro maxischermi per poter permettere ai tifosi di vedere tutti insieme il confronto contro l'Udinese, che con un solo punto potrebbe portare lo ...Tutte le ultime cinque sconfitte in campionato dell’Udinese sono arrivate in trasferta ... nelle prime sei posizioni della classifica attuale (Inter, Milan e Roma). Il Napoli ha vinto in tutte le ...