Udinese - Napoli | le scelte di Spalletti per la sfida scudetto

Scusate il ritardo. Ancora, anche all'aeroporto di Capodichino: il decollo dell'aereo delper Udine era previsto alle 18 di ieri, ma poi per non perdere l'abitudine - scudetto abbracciata domenica nel derby è arrivato puntuale anche lo sciopero dei controllori di volo. Faticoso ...Nel giorno della possibile festa - scudetto, a poche ore dalla partita con l'in trasferta, i tifosi delpungono la Juventus . Il tutto accade nei pressi del carcere di Poggioreale, dove è apparso uno striscione bianconero con la scritta ' Allianz Stadium '. Nel ..., le scelte di Spallettifreme per mettere le mani a distanza di 33 anni sul terzo scudetto. Contro l'serve un pareggio e gli azzurri vogliono sfruttare il secondo ...

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Gigi De Canio, ex allenatore Udinese e Napoli: "Sarà una bellissima serata questa. Sono sicuro che sarà una bella partita, ent ...In trasferta alla Dacia Arena, gli azzurri sono ad un passo dalla conquista del terzo scudetto della loro storia: ecco dove vedere la partita ...