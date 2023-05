Udinese-Napoli | fuori dallo stadio “Maradona” è già euforia Cori | bandiere e fumogeni | l’attesa per lo scudetto

1 Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del, prima della partita con l'è intervenuto al microfono di DAZN : 'E' un momento molto delicato e bello, c'è da fare un ultimo centimetro e bisogna essere concentrati. Dopo tanti anni ......che la sorte ha consegnato al Milan un Tottenham con l'allenatore pre - dimissionario e un... E' vero, secondo questa logica si sono persi punti pesanti contro Fiorentina , Empoli ,e ...Mentre si gioca, alla squadra di Spalletti basta un punto per conquistare il titolo, un intero popolo freme per un successo atteso da più di 30 anni. Una sola voce echeggia, ovunque: ...

L’Udinese sblocca la gara della Dacia Arena contro il Napoli. Al 13' Samardzic allarga sulla sinistra per Udogie che trova dentro l’area Lovric e lo serve. Lo sloveno controlla e con un gran tiro ...Dal Teatro San Carlo al Tribunale, il capoluogo campano freme in attesa di poter dare inizio alla festa per lo scudetto del Napoli. In attesa del risultato del match con l’Udine, sagome dei calciatori ...