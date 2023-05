Udinese-Napoli | formazioni Spalletti si affida a Ndombele e Elmas

(Di giovedì 4 maggio 2023) Ilha ufficializzato l’undici scelto per provare a conquistare la matematica certezza dello scudetto, contro l’, alla Dacia Arena.sied, queste le novità di formazione. In porta, ovviamente, il friulano Meret. In difesa scelte scontate, con Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Olivera. A centrocampo, invece,sorprende schierando Anguissa e Lobotka con, e lasciando invece Zielinski in panchina. In attacco, accanto a Osimhen e Kvaratskhelia, non ci sarà Lozano ma: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Minjae, Olivera, Anguissa, Lobotka,, Osimhen, Kvaratskhelia. All: ...

Alle 20.45 scenderanno in campo, in una sfida valida per la 33esima giornata del campionato di Serie A Ecco le formazioni ufficiali di(3 - 5 - 1 - 1): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Pereyra; Nestorovski. Allenatore: Sottil.(4 - 3 - 3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, ...La giornata in diretta: le video, le foto e tutte le notizie dai nostri inviati ae Udine Le formazioni ufficiali diSono uscite le formazioni ufficiali di. ...Si chiude il turno infrasettimanale con gli ultimi due match del giovedì: oltre a, scendono in campo anche Empoli e BolognaNel giorno che potrebbe segnare la vittoria matematica del terzo Scudetto della storia deldi Luciano Spalletti, impegnato in trasferta ...

Udinese-Napoli formazioni e ultime notizie in diretta: tutto pronto a Udine Corriere della Sera

Luciano Spalletti conferma il modulo ma con qualche sorpeesa nell'undici di partenza a Udine. A centrocampo gioca Ndombele e non Zielinski, dal 1' mentre Elmas è nel tridente offensivo al posto di ...Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, c’è un po’ di preoccupazione per l’ordine pubblico a Udine, dove sono previsiti 13.000 tifosi del Napoli e c’è una ... Con quelli dell’Udinese non ...