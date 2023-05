Udinese-Napoli | Edy Reja alla Dacia Arena con un Messaggio ai Tifosi Azzurri

(Di giovedì 4 maggio 2023) L’ex allenatore del, Edy, sarà presenteper assistere al match che potrebbe portare lo Scudetto aglie manda unai. NOTIZIE CALCIO, anche! Ilaipartenopei. L’ex tecnico partenopeo pronto ad assistere al match che potrebbe portare lo Scudetto. Manca sempre meno all’avvio di, match che potrebbe voler dire Scudetto per gli. Ipartenopei sono in fila già da diversi minuti per accedere ...

Tweet di @annatriesteIl patron dell'Giampaolo Pozzo avvisa ile i suoi tifosi, vogliono rinviare la festa e vincere questa partita, così a Sky Sport: "Tifiamo per la nostra squadra ed evidentemente tutti abbiamo voglia di ...Grande attesa aper la partita di questa sera tra gli azzurri e l'. Stadio Maradona aperto per i tifosi, dove sarà trasmessa in diretta la partita di scena alla Dacia Arena di ...

Udinese-Napoli, formazioni ufficiali e ultime notizie in diretta: tutto pronto a Udine Corriere della Sera

Si presenta così lo stadio “Maradona” di Napoli pochi minuti prima dell’inizio di Udinese-Napoli. I dieci maxischermi sono posizionati due davanti ad ogni curva e tre per ogni tribuna. Inoltre ci sono ...Napoli, tre colpi: centrocampo nuovo Qualcosina da aggiustare ... Il colpo in canna per sostituirlo c’è già e si chiama Lazar Samardžic, classe 2002 dell’Udinese che piace a tanti club. Morten ...