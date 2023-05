Udinese-Napoli e la possibile festa scudetto | Udine è blindata dalle forze dell’ordine

Leggi su sportface

(Di giovedì 4 maggio 2023) La storia delpuò essere riscritta in quel di. Dopo lo scherzetto di Dia al Maradona domenica scorsa, gli uomini di Spalletti devono fare un punto alla Dacia Arena per chiudere ogni discorso relativo al tricolore. Per guidare la squadra era atteso e si è avverato un vero e proprio esodo di tifosi azzurri, provenienti da tutt’Italia, versoche dovrà in caso badare alladel. Proprio per questo motivo la città friulana è totalmente: infatti, sarebbero state messe in atte delle protezioni molto importanti per badare all’eventualeda parte del popolo azzurro. Sarebbero state dispiegate, infatti, centinaia agenti di polizia nei pressi della zona stadio, oltre ad altri agenti ...