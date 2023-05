Udinese-Napoli | dove vederla in streaming e in tv | Sky o Dazn? Orario e probabili formazioni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 maggio 2023) Ilha il secondo match-ball scudetto dopo quello “annullato” da Dia domenica a 4 minuti dal fischio finale della partita al Maradona. Alle 20.45 la squadra di Luciano Spalletti scende in campo contro l’alla Dacia Arena,saranno presenti oltre 13mila tifosi partenopei. Agli azzurri basta un pareggio per vincere matematicamente il terzo tricolore interrompendo un’attesa durata 33 anni. All’andata il faccia al faccia allo stadio Maradona, ultima giornata prima dello stop per il Mondiale, fu vinto per 3-2 dalgrazie ai gol di Osimhen, Zielinski ed Elmas. Spalletti dovrebbe confermare tutti i titolari e sicuramente non potrà contare ancora su Politano e Mario Rui, out per infortunio ma partiti comunque con la squadra verso il Friuli Venezia Giulia. Il 4-3-3 deldovrebbe ...