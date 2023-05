Udinese-Napoli al Maradona | tutti gli orari dei trasporti pubblici Parcheggio Brin aperto tutta la notte

Leggi su 2anews

(Di giovedì 4 maggio 2023) Per la possibile festa scudetto delche potrebbe arrivare stasera giovedì 4 maggio scatta l’area pedonale in città, col divieto di circolazione per auto e moto. Eccoglidei. Per stasera è previsto un piano traffico a Fuorigrotta simile a quello tradizionale per le partite serali del. Istraordinari