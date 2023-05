Udinese-Napoli 1-1 | Osimhen segna | scatta la festa scudetto

a segno dopo 13' con Lovric, pari di Osimhen al 52'. LE PAGELLE DELMERET 6,5 Incolpevole sul gol di Lovric. Per il resto fa il suo dovere senza sbavature confermando di essere una ...Ilha vinto lo scudetto, il terzo della sua storia. Basta un pari a Udine contro l'. Un'intera città festeggia dopo 33, lunghissimi, anni il ritorno del tricolore sotto il Vesuvio. Una ...Un boato. E poi trombette, cori, fumogeni: ai Quartieri Spagnoli i tifosi hanno reagito così al gol del pareggio di Victor Osimhen che ha portatosull'uno a uno. L'attesa per lo scudetto è altissima: in migliaia si sono riversati per le strade di tutta la città.

Il pareggio 1-1 con l'Udinese permette agli azzurri di conquistare lo scudetto. Al gol di Lovric al 13esimo minuto risponde Osimhen nei primi minuti del secondo tempo. Al triplice fischio sono partiti ...