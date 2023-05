Udinese-Napoli 1-1 | Osimhen regala lo Scudetto agli azzurri

Le immagini di Dazn mostrano il momento in cui l'arbitro Abisso fischia la fine di. La partita finisce 1 - 1 e così ilè aritmeticamente campione ......30 Scandicci - Monza 2 - 3 Visualizza Serie A1 femminile VOLLEY - SUPERLEGA 19:30 Milano - Piacenza 0 - 3 CALCIO - SERIE A 20:45 Empoli - Bologna 3 - 1 20:451 - 1 CALCIO - PREMIER ...Adesso è ufficiale: ilè campione d'Italia . Grazie al pareggio ottenuto contro l', gli azzurri hanno aritmeticamente vinto lo scudetto con 5 giornate d'anticipo (segui QUI la diretta). Al termine della gara ...

Udinese-Napoli, le formazioni ufficiali. Udinese-Napoli, di seguito le formazioni ufficiali:. Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Min-Jae, Olivera; Anguissa, Lobotka, Ndombelé; Elmas, Osimhen ...Victor Osimhen, attaccante del Napoli, parla così a DAZN dopo il pareggio in casa dell'Udinese valsa il terzo Scudetto per gli azzurri: "È un'emozione fantastica per me, abbiamo aspettato tanti anni p ...