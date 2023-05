Udine | scritte contro i napoletani | “Noi non siamo napoletani” | “Napoli colera”

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 4 maggio 2023) Il Prefetto diieri si è appellato aiperché non creino eccessi questa sera alla Dacia Arena. Intanto ieri ilè arrivato in Friuli accolto da centinaia di tifosi che hanno cantato e accompagnato la squadra in albergo aspettano il risultato della Lazio. Ma intanto, come riporta FriuliOggi, nella notte sono apparsi numerosi messaggi anonimi all’indirizzo dei tifosi azzurri Sono diverse leapparse nella nottei tifosi delarrivati in città per la partita di staseral’se che potrebbe assegnare matematicamente il terzo scudetto della storia alla squadra partenopea. La zona più colpita dagli imbrattamenti sembra essere quella dei Rizzi, dove sui muri sono comparse diverse ...