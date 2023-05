Udine | il luogo dei sogni di Spalletti | lo Scudetto in Friuli può chiudere un cerchio

(Di giovedì 4 maggio 2023) Probabilmente avrebbe voluto vincerlo nel suo stadio, a Napoli, davanti alla folla delle occasioni speciali. Il calendario delloperò offre a Lucianoun possibile finale alternativo all’altezza del giorno più bello della sua carriera da allenatore.se-Napoli è il possibile match, il secondo, dopo l’occasione mancata al ‘Maradona’ contro la Salernitana. Stavolta basta un punto per far scattare la festa a Napoli e a, dove sono attesi circa 10.000 tifosi del Napoli. E la Dacia Arena, che un tempo si chiamava stadio, non è unqualunque per Lucianoche sulla panchina bianconera è diventato grande, guadagnandosi la chiamata della Roma di Francesco Totti. In carriera...

Dove Vedere il match di Serie A tra Udinese-Napoli in TV e Streaming. Diretta Sky o DAZN Scopri Data e Orario, Probabili Formazioni, Arbitro e VAR.Anche se lo scudetto arrivasse oggi, il presidente non andrà in Friuli ma resterà accanto al pubblico che gremirà lo stadio per assistere alla sfida su 10 maxischermi ...