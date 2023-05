(Di giovedì 4 maggio 2023) L’Aia, 4 mag. (Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyrinternazionale dell’Aia dove terrà degli incontri.Lainternazionale sta attualmente indagando sui presunti crimini di guerra russi in Ucraina e ha emesso un mandato di arresto per il presidente russo Vladimir Putin e Maria Lvova-Belova, il difensore civico dei bambini, in seguito alle denunce secondo cui Mosca ha deportato con la forza bambini ucraini in Russia. L'articolo CalcioWeb.

I russi accusano l'Ucraina di attentato terroristico, ma Zelensky (che stava in Finlandia per un incontro coi responsabili del nuovo governo) ha risposto che: "Russia has no victories to report so ..." "Naturalmente l'Ucraina non ha nulla a che fare con gli attacchi con i droni al Cremlino", ha dichiarato Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

**Ucraina: Zelensky arrivato alla Corte penale internazionale** Il Tirreno

Zelensky terrà oggi un discorso alla corte penale dell'Aja a seguito dell'emissione del mandato d'arresto per Putin ...Notte di raid russi sull’Ucraina, dopo il tentato attacco al Cremlino. Un intenso attacco aereo è stato lanciato su Kiev prima dell’alba, ha reso noto l’Amministrazione militare della capitale ucraina ...