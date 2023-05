Ucraina | Zelensky all' Aja | Vogliamo vedere Putin condannato qui

...l'aggressione della Russia all', sul modello del processo Norimberga . "E' ingiusto nei confronti delle generazioni future lasciare problemi che non possiamo risolvere ora", ha detto,...ha chiesto rispetto della libertà, della giustizia e della pace nel suo discorso dal titolo 'Non c'è pace senza giustizia per l'': "È esattamente ciò di cui abbiamo bisogno ora", ha ...'Ci sono gli Usa dietro all'attacco compiuto sul Cremlino con due droni inviati dall'', lo ... Josep Borrell , che ha detto: 'Ho ascoltato il presidenteche ha affermato molto ...

(Adnkronos) - "Vorremmo tutti poter vedere un altro Vladimir qui", ha esordito con queste parole il presidente ucraino Volodymyr Zelensky riferendosi al presidente russo Vladimir Putin nel suo ...Volodymyr Zelensky è all'Aia. Davanti alla Corte penale Internazionale il presidente ucraino ha chiesto apertamente la creazione di un tribunale speciale per l'aggressione della Russia all'Ucraina, ...