Ucraina | Zelensky all' Aja | Vogliamo vedere Putin condannato qui

(Di giovedì 4 maggio 2023) L'Aja, 4 mag. (Adnkronos) - "Vorremmo tutti poterun altro Vladimir qui", ha esordito con queste parole il presidente ucraino Volodymyrriferendosi al presidente russo Vladimirnel suo discorso alla Corte penale internazionale dell'Aja., ha detto, "merita di essereper azioni criminali nella capitale del diritto internazionale. Sono sicuro che questo accadrà quando vinceremo".ha chiesto rispetto della libertà, della giustizia e della pace nel suo discorso dal titolo 'Non c'è pace senza giustizia per l'': "È esattamente ciò di cui abbiamo bisogno ora", ha affermato il presidente ucraino, aggiungendo che circa 6.139 crimini di guerra sono stati commessi dai russi soltanto ad aprile. ...

... una politica per incoraggiare il regime diad attaccare la Federazione Russa", ha ... Quindi Antonov ha quindi lanciato un avvertimento all', assicurando che "la Russia risponderà quando ...Le perdite umane sono state inoltre di molto interiori a quelle dell': il rapportto di uno a ... adesso per esempio i russi potrebbero attaccare direttamentee la sua cricca oppure ...'La vittoria in una guerra viene ottenuta con la forze delle armi ( ) e sono grato a voi e ai Paesi Bassi per ogni arma inviata all'', ha affermato, parlando alla Corte penale ...

Mentre Pechino invita alla calma. Nella notte esplosioni nella capitale ucraina, a Odessa e Zaporizhzhia. Per Kiev quello sulla capitale è stato l'attacco russo più intenso di tutto il 2023. Zelensky ...(Adnkronos) - "Vorremmo tutti poter vedere un altro Vladimir qui", ha esordito con queste parole il presidente ucraino Volodymyr Zelensky riferendosi al presidente russo Vladimir Putin nel suo ...