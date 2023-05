Ucraina | sono al fianco della staffetta per la pace | le armi non sono la sola risposta possibile

Non si fidi di quelli che sloganeggiano "i missili portano la pace":ideologi della ... La disastrosa invasione russa dell'lo dice e lo ripete da mesi a chi vuol capire davvero, così come l'......le fornitura di munizioni all': un miliardo di acquisti congiunti di munizioni e missili prodotti da aziende stabilite in Ue (o Norvegia) e che producono in Ue (o Norvegia). Inoltre,...Le dichiarazioni di alti funzionari secondo cui Kiev può scegliere come difendersiun esempio ... Quindi Antonov ha quindi lanciato un avvertimento all', assicurando che 'la Russia ...

Financial Times: "Inutilizzabili 20 obici semoventi inviati dall'Italia". Media Kiev: "Riparati" RaiNews

Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...Un lettera esalta la forza della deterrenza e considera ogni scelta di disarmo unilaterale una spinta in più al conflitto bellico. È un errore grave. Anche perché, all’ombra di solenni ...