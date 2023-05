Tuttavia, questa prima teoria secondo Fabbri è 'incongruente in alcune parti vista la capacità di interdizione dellain campo aereo. È improbabile che due droni partiti dall'siano ...... avvenuti sia nell'occupata, che nelle regioni di confine trache rimangono particolarmente vulnerabili'. 'Il danneggiamento della rete di stoccaggio - scrive ancora l'...L'ARTICOLO Guerra, le news di ...

Ucraina, Russia schiera 11 navi da guerra nel Mar Nero Adnkronos

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...