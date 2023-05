Ucraina | Putin parteciperà alla parata del 9 maggio a Mosca**

(Di giovedì 4 maggio 2023) Mosca, 4 mag. (Adnkronos) - Lamilitare del 9a Mosca si terrà senza alcuna modifica e vedrà dunque la partecipazione del presidente russo Vladimir. Lo ha annunciato il portavoce presidenziale Dmitry Peskov, smentendo così l'ipotesi di cambiamenti nel programma della manifestazione dopo l'attacco con droni di ieri al Cremlino. "Si sta preparando unaregolare ed è tutto quello che posso dire. Il presidente parlerà, come sempre", ha assicurato Peskov, aggiungendo che dopo il tentativo di attacco saranno prese ulteriori misure di sicurezza, anche durante lamilitare del 9. "Certo - ha detto - le misure di sicurezza saranno rafforzate nel corso dei preparativi per ladel Giorno della Vittoria. La residenza presidenziale è ...

Dmytry Peskov, secondo il quale sono "ridicole" per la Russia le dichiarazioni arrivate dall'Ucraina dopo che Mosca ha denunciato l' "attentato" al presidente russo Vladimir Putin. Zelensky si è detto sicuro del fatto che Putin sarà condannato quando l'Ucraina otterrà la vittoria. Zelensky ha continuato: 'L'Ucraina farà tutto il possibile per fare in modo che l'attuale...

L'accusa arriva dal portavoce presidenziale, Dmytry Peskov, secondo il quale sono "ridicole" per la Russia le dichiarazioni arrivate dall'Ucraina dopo che Mosca ha denunciato l'"attentato" al presidente russo Vladimir Putin. Davanti alla Corte penale Internazionale il presidente ucraino ha chiesto apertamente la creazione di un tribunale speciale. "Vogliamo vedere qui un Putin diverso, colui che merita di essere condannato per azioni..."