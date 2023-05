Ucraina | Prigozhin | “Risposta nucleare ad attacco droni? Figura da pagliacci”

...Le immagini dallo spazio Dossier - Sentieri di guerra Le notizie in diretta dal conflitto- Russia Punti chiave 13:19 Washington: "Gli Usa dietro l'attacco al Cremlino Falso" 12:37:...Mosca accusa l'di aver pianificato "un atto terroristico per attentare alla vita del presidente Putin" alla vigilia del Giorno della Vittoria . La parata prevista per il 9 maggio si terrà ...Per Yevgeny, capo della compagnia militare privata Wagner , impegnata in prima linea ... sono il segno che la controffensiva'è già cominciata'.

Zelensky all'Aja: "Voglio vedere Putin condannato". Mosca: Usa dietro l'attacco al Cremlino - Prigozhin: "Fuori discussione rispondere a un drone con atomica"

(Adnkronos) – “L’impiego di armi nucleari in risposta a un drone è ovviamente escluso”. E’ quanto ha detto ha affermato il comandante dei mercenari Wagner, Evgheny Prigozhin, rilanciato dal Kyiv Post.Qui Prigozhin opera con due società (la Meroe Gold e la M-Invest ... dove andrebbe a tappare alcuni dei buchi di bilancio generati dalla guerra in Ucraina. A meno di clamorosi interventi esterni, la ...