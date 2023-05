(Di giovedì 4 maggio 2023) (Adnkronos) –disull’ilal. Un intensoaereo è stato lanciato su Kiev nel corso della, ha reso noto l’Amministrazione militare della capitalesottolineando che non si sono però registrate vittime. “La nostra città non ha sperimentato l’più cruento dall’inizio dell’anno”, ha scritto su Telegram Serhiy Popko, capo dell’amministrazione militare della città di Kiev, sottolineando che tutti i missili e i droni nemici sono stati distrutti. Ma esplosioni sono state udite anche a Odessa e Zaporizhzhia, mentre gli allarmi aerei sono risuonati nella maggior parte della parte orientale del paese. Il ...

... agli anni del clan di Celentano , dalla guerra inal matrimonio con Romina Power . Al Bano ... I testimoni 'Ho ricostruito quellaora per ora. Ho parlato con i testimoni. Ho incontrato ...Raid notturno sulla capitale. Esplosioni anche a Zaporizhzhia e Odessa. Gli allarmi aerei sono risuonati in 7 regioni. L'offensiva segue l'esplosione di un drone sulla cupola del Cremlino. Kiev: 'Non c'entriamo'. L'......e neutralizzati dai militari e dai servizi speciali " la Russia attacca nellacon droni iraniani Kiev, Odessa, Zaporidzhia. Al momento non si registrano morti. Mosca accusa l'di aver ...

Ucraina, notte di raid russi dopo tentato attacco al Cremlino Adnkronos

(Teleborsa) - Nella notte attacchi aerei sono stati lanciati da forze russe su Kiev ed altre città ucraine, inclusa Odessa, senza (sembra almeno fino ad ora) provocare vittime. Esplosioni sono state u ...La guerra in Ucraina giunge al giorno 435. Dopo l'attacco con droni al Cremlino, Kiev continua la sua controffensiva nel sud della Russia, colpendo una raffineria di petrolio. Mosca intanto ha fatto s ...