Ucraina | Mosca schiera 11 navi da guerra nel Mar Nero di cui 4 portamissili

... che ha scatenato la richiesta di rappresaglie pesanti da parte di numerosi esponenti di. 'Da ...orchestrata dalla Russia per giustificare bombardamenti sempre più devastanti sull'e magari ...Accuse- Kiev: le ipotesi Russia: "Attacco droni al Cremlino contro Putin". Zelensky: "non c'entra" Attacco droni al Cremlino, Russia: "Ora colpire Zelensky" Ma esplosioni sono state ...... a. Il portavoce russo ha dichiarato che ci saranno rappresaglie e che la Russia deciderà quando e come reagire. L'ha categoricamente negato qualsiasi responsabilità, ma è chiaro che ...

Mosca, 4 mag. (Adnkronos) – La Russia ha schierato 11 navi da guerra nel Mar Nero, di cui 4 portamissili. Lo riporta su Facebook il comando operativo ucraino ‘Sud’, precisando che i vettori missilisti ...Notte di raid russi sull’Ucraina, dopo il tentato attacco al Cremlino. Un intenso attacco aereo è stato lanciato su Kiev prima dell’alba, ha reso noto l’Amministrazione militare della capitale ucraina ...