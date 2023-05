Ucraina | la diretta – Su Kiev l’attacco russo più intenso del 2023 L’Aeronautica | “Abbiamo abbattuto 18 droni di Moscai”

(Di giovedì 4 maggio 2023) Gli attacchi russi di questa notte contro la capitale non hanno provocato vittime o danni come rende noto su Telegram l’amministrazione della città, sottolineando che tutti i missili e inemici sono stati distrutti L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

...e quando potrebbe finire e chi sta vincendo Lo speciale sull'anniversario della guerra La timeline - Le immagini dallo spazio Dossier - Sentieri di guerra Le notizie indal conflitto-..."La Russia risponderà a questo atto di terrorismo sconsiderato e arrogante". così l'Ambasciatore russo negli Usa, Anatoly Antonov. Le forze russe hanno lanciato nella notte un attacco aereo su Kiev ed ...Il fondatore del gruppo Wagner , Yevgeny Prigozhin , spiega invece che la controffensivaè "già iniziata", con Kiev che è diventata "più attiva" sia "all'interno del nostro fronte", sia "al ...

«Vogliamo – ha dichiarato il commissario al Mercato Interno Thierry Breton - sostenere direttamente, con i fondi dell’Ue, il potenziamento della nostra industria della difesa per l’Ucraina e per la ...La Nato teme attacchi di Mosca ai cavi sottomarini di Europa e Usa. Zelensky oggi in Olanda. Reznikov: "Non ci serve uccidere Putin, di lui si ...