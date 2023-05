Ucraina | droni su Kiev | esplosioni e incendi | Zelensky all' Aja | Perseguire Putin per i crimini commessi

Per tutto il giorno, sulla capitalesono stati avvistati, così come su Odessa. Molti di questi sono stati abbattuti dalle difese antiaeree del Paese invaso. A darne conferma la ...La Pravdariporta lee parole di Serhii Popko, capo dell'amministrazione militare della ...nel distretto Solomyansky della capitale' e ha avvertito di potenziali cadute di detriti di. Poco ...... Josep Borrell, che aveva chiesto a Mosca di non utilizzare il presunto attacco conal Cremlino 'come scusa per continuare l'escalation della guerra' in. 'Borrell si è espresso contro l'...

Ucraina news live: drone abbattuto sopra Kiev. Mosca: “Usa dietro ad attacco al Cremlino” QUOTIDIANO NAZIONALE

L’esercito ucraino ha neutralizzato un drone rilevato nei cieli Kiev prima che l'ospite indesiderato potesse realizzare un attacco contro uno dei tanti bersagli strategici a disposizione. I frammenti ...A Kiev si segnalano esplosioni e incendi. La difesa aerea ucraina si è attivata per respingere gli attacchi russi. Secondo l’amministrazione militare della città, un drone è stato abbattuto. In varie ...