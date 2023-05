Ucraina | droni contro Odessa con il messaggio | “Per il Cremlino”

(Di giovedì 4 maggio 2023) (Adnkronos) – “Per Mosca”. “Per il”. Sono i ‘messaggi’ che sono stati trovati suilanciati nella notte. A denunciarlo sono i militari ucraini in quello che appare come un riferimento al presunto “attentato” alla vita di Vladimir Putin denunciato dal. Le immagini diffuse dal Comando meridionale delle forze ucraine mostrano i messaggi scritti su due ‘code’ dei, che – secondo gli ucraini – indicano l’apparente “ragione per l’attacco”. Secondo il Comando,è stata oggetto di un attacco con 15Shahed-131/136, 12 dei quali sono stati abbattuti. Gli altri tre hanno colpito gli alloggi di un istituto d’istruzione. L'articolo proviene da Italia Sera.

Innotte di bombardamenti Mosca ha lanciato nella notte attacchi aerei su Kiev ed altre città ... Kiev ha distrutto 18su 24. Gli attacchi seguono l'esplosione - nella notte tra martedì e ...La Cina inoltre invita alla calma e alla moderazione dopo gli attacchi compiuti dacontro il ...Mao Ning ha affermato nel briefing quotidiano che la posizione di Pechino "sulla crisiè ...Nella notte la capitaleè stata sottoposta agli attacchi "più intensi del 2023", come hanno denunciato le autorità ... Nella giornata di ieri duehanno attaccato il Cremlino. La Russia ha ...

Russia: "Attacco droni al Cremlino contro Putin". Zelensky: "Ucraina non c'entra" Adnkronos

(Adnkronos) - "Per Mosca". "Per il Cremlino". Sono i 'messaggi' che sono stati trovati sui droni lanciati nella notte contro Odessa. A denunciarlo sono i militari ucraini in quello che appare come un ...Il Cremlino dichiara di voler vendicare l'attentato avvenuto per mezzo di droni contro il presidente Putin. Oltre ad accusare apertamente l'Ucraina di ...