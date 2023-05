Ucraina | dopo i droni sul Cremlino bombe russe su Kiev e Odessa | “L’attacco più intenso dell’anno”

(Di giovedì 4 maggio 2023), Capitale dell’, è di nuovo sotto attacco russo. Bombardamenti aerei si sono verificati nella notte del 4 maggio, anche su altre città, comee Zaporizhzhia. Non ci sarebbero vittime. Allarmi aerei sono risuonati nelle regioni di Chernihiv, Sumy, Poltava, Kharkiv, Dnipropetrovsk e in alcune aree della regione di Kirovograd. Da parte sua, il Comando Operativo Sud dell’Esercito dell’ha affermato che i russi hanno lanciato su15. Dodici sono stati distrutti e tre hanno colpito i dormitori di una scuola senza provocare feriti o vittime. Secondo il capo dell’amministrazione militare della capitaleSergiy Popko, “la scorsa notteha subitorusso piùdel ...

'Non volevamo la fama mondiale, ma l'abbiamo ottenutaaver contraddetto i liberali', ha affermato secondo le dichiarazioni riportate dal giornale ungherese Magyar Nemzet. E ha rivendicato come ...... scrive ancora la Bce nel comunicato diffusole decisioni di politica monetaria, aggiungendo ..." significativi rischi al rialzo sulle prospettive di inflazione" e che la guerra in"......Lorenzo Guerini vorrebbe tanto argomentare sul tema ma se lo facesse un attimoavrebbe un piede fuori dal partito. Così come i dubbi sempre più crescenti sull'appoggio militare all': guai ...

Ucraina ultime notizie. Cremlino su attacco drone: Usa dietro Kiev. La Casa Bianca: «Bugie, nessun coinvolgimento» Il Sole 24 ORE

"Dopo l'attacco terroristico di oggi ... Russia: 'Tentato attacco al Cremlino con droni' Ma da Kiev era arrivata la smentita: "Naturalmente l'Ucraina non ha nulla a che fare con gli attacchi con i ...Dopo il clamoroso attacco al Cremlino l'attenzione torna a ... Sul tema è intervenuto anche il capo della brigata Wagner, il gruppo di mercenari in azione in Ucraina (e in varie zone del mondo) come ...