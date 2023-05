Ucraina | Aiea | ‘russi piazzano esplosivi nella centrale di Zaporizhzhia’

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 4 maggio 2023) Kiev, 4 mag. (Adnkronos) – Le truppe russe hanno collocato attrezzature militari, armi ednel reparto turbine dell’unità quattro dellanucleare di Zaporizhzhia. Lo ho reso noto l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (). L’Ispettorato statale per la regolamentazione nucleare dell’ha riferito che l’ha anche ricevuto rapporti non ufficiali secondo cui le forze russe stanno immagazzinando materiali simili in altre aree dell’impianto.L’Ispettorato sottolinea che qualsiasi potenziale rilascio di sostanze radioattive potrebbe avere conseguenze transfrontaliere, oltre a rappresentare una seria minaccia per la sicurezza sia del personale dell’impianto che dei residenti nelle vicinanze. L'articolo CalcioWeb.