e nascose i corpi in quattro valigie, dandoli per scomparsi. Elona Kalesha , 39enne di origini albanesi, è stata condannata a 30 anni di reclusione dalla Corte d'assise di Firenze : ...Trenta anni di reclusione è la condanna inflitta dalla Corte d'assise di Firenze a Elona Kalesha, la 39enne di origine albanese accusata di aver ucciso i genitori dell'ex fidanzato, Teuta e Shpetim ......per la prima volta in assoluto tale accessorio per poter fare bella figura con i suoi.'...stato un punto di svolta quando l'esercito ha attaccato e penso che circa 100 persone siano state

Uccise i suoceri e nascose i corpi in quattro valigie: condannata a 30 anni leggo.it

Uccise i suoceri e nascose i corpi in quattro valigie, dandoli per scomparsi. Elona Kalesha, 39enne di origini albanesi, è stata condannata a 30 anni di reclusione dalla Corte d'assise ...Trenta anni di reclusione è la condanna inflitta dalla Corte d'assise di Firenze a Elona Kalesha, la 39enne di origine albanese accusata di aver ucciso i genitori dell'ex fidanzato, Teuta e Shpetim Pa ...