Tudor | futuro tecnico della Juventus? L’incredibile retroscena

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 4 maggio 2023) Una situazione sempre più delicata quella che sta vivendo Allegri; ilbianconero potrebbe essere sostituito da. L’eliminazione dalla Coppa Italia, per mano dell’Inter, è stata un’altra serata amara per i tifosi bianconeri.(Ansafoto)A finire nel ciclone delle polemiche è finito, ancora una volta, Allegri; ilè stato criticato per le scelte di formazione iniziale con la squadra presentatasi a San Siro senza una prima punta di riferimento e con Chiesa ad agire da falso nove. Non è la prima volta che Allegri viene criticato in questa stagione; l’allenatore ha dovuto fare i conti con le polemiche post eliminazione Champions e post sconfitta in casa del Napoli. I tifosi continuano a sperare in un cambio di guida tecnica; secondo le ultime ...